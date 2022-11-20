Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Церемония открытия ЧМ–2022: прямая трансляция начнётся в 17:40

Церемония открытия ЧМ–2022: прямая трансляция начнётся в 17:40
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, состоится церемония открытия чемпионата мира по футболу – 2022. Мероприятие пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в течение часа перед матчем между сборными Катара и Эквадора. Прямая трансляция церемонии начнётся в 17:40 на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Хозяева турнира сыграют в группе А с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами. Финальный матч пройдёт на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Впервые в истории чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре. Это решение было принято из-за сильной летней жары в Катаре.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022