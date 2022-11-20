Церемония открытия ЧМ–2022: прямая трансляция начнётся в 17:40
Поделиться
Сегодня, 20 ноября, состоится церемония открытия чемпионата мира по футболу – 2022. Мероприятие пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в течение часа перед матчем между сборными Катара и Эквадора. Прямая трансляция церемонии начнётся в 17:40 на телеканале «Матч ТВ».
Чемпионат мира по футболу — 2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Хозяева турнира сыграют в группе А с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами. Финальный матч пройдёт на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.
Впервые в истории чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре. Это решение было принято из-за сильной летней жары в Катаре.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:00
Партнерский контент