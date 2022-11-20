Катар — Эквадор: онлайн-трансляция матча открытия ЧМ-2022 начнётся в 19:00

Сегодня, 20 ноября, в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2022 встретятся сборные Катара и Эквадора. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 19:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 60 тысяч зрителей. Это единственный матч мундиаля, запланированный на 20 ноября.

Сборная Эквадора принимает участие в чемпионате мира в четвёртый раз. В 2006 году эквадорцы вышли в 1/8 финала. Сборная Катара впервые участвует в мундиале. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.