Катар — Эквадор: онлайн-трансляция матча открытия ЧМ-2022 начнётся в 19:00
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Сегодня, 20 ноября, в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2022 встретятся сборные Катара и Эквадора. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 19:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 60 тысяч зрителей. Это единственный матч мундиаля, запланированный на 20 ноября.
Сборная Эквадора принимает участие в чемпионате мира в четвёртый раз. В 2006 году эквадорцы вышли в 1/8 финала. Сборная Катара впервые участвует в мундиале. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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