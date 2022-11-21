Англия — Иран: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 16:00

Сегодня, 21 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 встретятся сборные Англии и Ирана. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 16:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл», вмещающем 45 416 зрителей.



В этот же день состоятся матчи Сенегал — Нидерланды и США – Уэльс. Текстовая трансляция игр также будет доступна на «Чемпионате».

Сборная Англии выигрывала чемпионат мира в 1966 году. Сборная Ирана принимает участие в мундиале в шестой раз в истории. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.