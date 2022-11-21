Сенегал — Нидерланды: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 19:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 21 ноября, состоится матч 1-го тура группы А между сборными Сенегала и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 40 тысяч зрителей. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В этот же день состоятся матчи Англия — Иран и США – Уэльс.

Сборная Сенегала принимает участие в мундиале в третий раз в истории, а сборная Нидерландов — в 11-й. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.