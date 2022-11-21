Сенегал — Нидерланды: онлайн-трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 19:00

Сегодня, 21 ноября, в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 встретятся сборные Сенегала и Нидерландов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 16:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 40 тысяч зрителей.



В этот же день состоятся матчи Англия — Иран и США – Уэльс. Текстовая трансляция игр также будет доступна на «Чемпионате».

Сборная Сенегала участвует в мундиале в третий раз в истории, а сборная Нидерландов — в одиннадцатый. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.