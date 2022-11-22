Аргентина — С. Аравия: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 13:00

Сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 встретятся сборные Аргентины и Саудовской Аравии. Прямая трансляция игры начнётся в 13:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик», вмещающем 80 000 зрителей.



В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Аргентины выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах. Сборная Саудовской Аравии участвует в мундиале в шестой раз в истории.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.