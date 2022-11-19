Виктор Гусев сообщил, что будет поддерживать Сербию и Хорватию на ЧМ-2022

Известный комментатор Виктор Гусев рассказал, какие команды будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«За кого я буду болеть? Мне всегда была симпатична Англия. Также я буду поддерживать сборные Сербии и Хорватии. Команды бывшей Югославии всегда были мне близки», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует завтра, 20 ноября. В матче открытия турнира встретятся сборные Катара и Эквадора. Финальная встреча мундиаля пройдёт 18 декабря. Сборная Англии выступит в группе В, национальная команда Хорватии сыграет в группе F, а Сербия — в группе G. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.