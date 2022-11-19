ЭСК поддержала решения Левникова в матче РПЛ «Оренбург» — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизоды матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар» (5:1) по обращению гостей. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Судья правильно не зафиксировал положение вне игры в атакующей фазе команды «Оренбург» на 22-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Оренбург» № 80 Химми Марин в момент передачи мяча ему партнёром не находился в положении вне игры. По мнению членов комиссии, линию вне игры в момент передачи перекрывал игрок обороняющейся команды «Краснодар» № 84 Вячеслав Литвинов, который не находился дальше от линии ворот, чем нападающий соперника. В связи с этим комиссия поддерживает решение ассистента не фиксировать положение вне игры в атакующей фазе команды «Оренбург» и невмешательство VAR при проверке взятия ворот ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности данного решения.



Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Оренбург» на 25-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт ноги атакующего игрока команды «Краснодар» № 88 Никиты Кривцова с ногой игрока обороняющейся команды «Оренбург» № 9 Эсекьеля Мансильи после удара по воротам, по мнению большинства членов комиссии, не был наказуемым. Он произошёл по инерции, и защитник при этом не действовал безрассудно, направляя свою ногу сбоку при попытке блокировать удар, развернув свой голеностоп без использования открытых шипов навстречу сопернику. По этим причинам комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — приводит текст решений ЭСК официальный сайт РФС.