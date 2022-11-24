Швейцария — Камерун: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 13:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 24 ноября, состоится матч 1-го тура группы G между сборными Швейцарии и Камеруна. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 44 325 зрителей. Стартовый свисток будет дан в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Швейцарии принимает участие в чемпионате мира в 12-й раз. Камерунцы отобрались на свой восьмой мундиаль. Наивысшим достижением на ЧМ для обеих сборных является участие в 1/4 финала турнира.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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