Фёдор Чалов покинул расположение сборной России
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов покинул расположение сборной России в связи с заболеванием.
«Вчера у Фёдора Чалова появились признаки вирусной инфекции, повышение температуры, в связи с чем он покинул расположение сборной России и вылетел из Ташкента в Москву, где продолжит лечение под присмотром клубных врачей», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Напомним, ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча команд на стадионе «Памир» в Душанбе завершилась ничьей со счётом 0:0. В следующей товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина сыграют с Узбекистаном. Матч состоится завтра, 20 ноября, на стадионе «Локомотив» в Ташкенте. Начало игры — в 15:00 мск.
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