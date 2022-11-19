Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов покинул расположение сборной России в связи с заболеванием.

«Вчера у Фёдора Чалова появились признаки вирусной инфекции, повышение температуры, в связи с чем он покинул расположение сборной России и вылетел из Ташкента в Москву, где продолжит лечение под присмотром клубных врачей», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Напомним, ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча команд на стадионе «Памир» в Душанбе завершилась ничьей со счётом 0:0. В следующей товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина сыграют с Узбекистаном. Матч состоится завтра, 20 ноября, на стадионе «Локомотив» в Ташкенте. Начало игры — в 15:00 мск.