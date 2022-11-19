«Никаких отмазок». Карпин — об искусственном поле в матче с Таджикистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об искусственном поле в Душанбе, на котором национальная команда провела товарищеский матч с Таджикистаном (0:0).

«Понятно, что играть на настоящем поле поле приятнее, чем на искусственном. Но я ничего про поле после Таджикистана не говорил. Приятно, что кто-то об этом говорит. Никаких отмазок ни у меня, ни у футболистов», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Завтра, 20 ноября, сборная России проведёт второй товарищеский матч на сборе. Соперником выступит команда Узбекистана. Встреча состоится на стадионе «Пахтакор» в Такшкенте (Узбекистан). Начало матча — в 15:00 мск. Главный судья — Данияр Сахи (Казахстан).