Валерий Карпин: Мостовой и Радимов — кто эти люди? Они много кого тренировали?

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о настроении внутри команды перед товарищеским матчем с Узбекистаном, а также прокомментировал критику со стороны Александра Мостового и Владислава Радимова.



«У меня хорошее настроение. У футболистов тоже хорошее настроение. Лучше всего критикам ответил Олег Иванович Романцев. Лучший ответ нельзя придумать.



Мостовой, Радимов? Кто эти люди? Они много кого тренировали? Лучше слушать тех, кто тренировал со сборной», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Матч между сборными России и Узбекистана состоится завтра, 20 ноября, в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени.