Корреспондент во время прямого эфира оттолкнул фаната, который хотел его обнять. Видео
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Неприятный инцидент произошёл во время прямого эфира одного из бразильских телеканалов. Корреспондент рассказывал о предстоящем чемпионате мира, как вдруг ему в спину врезался болельщик, который затем решил обнять мужчину. Журналист такой поступок не оценил: он оттолкнул фаната и продолжил свою работу.
Журналист оттолкнул болельщика во время прямого эфира. Видеоролик:
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в одной группе с командами Швейцарии, Камеруна и Сербии. На прошлом чемпионате мира бразильцы дошли до четвертьфинала, где проиграли сборной Бельгии.
Турнир начнётся для подопечных Тите встречей с сербами в четверг, 24 ноября. Начало игры – в 22:00 мск.
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