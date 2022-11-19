Вайсс: Португалия может стать сюрпризом для всех на ЧМ-2022. Вполне вижу их в финале

Главный тренер словацкого «Слована» Владимир Вайсс рассказал, будет ли поддерживать какую-либо сборную на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а также назвал главных фаворитов предстоящего турнира.



«На чемпионате мира в Катаре не буду никого поддерживать. Просто буду смотреть хороший футбол. Если выбирать фаворитов, то это команды, в которых играют мировые звёзды: Бразилия, Аргентина, Германия и Франция. Но и Португалия может стать сюрпризом для всех. Вполне вижу их в финале», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, первый матч ЧМ-2022 состоится завтра, 20 ноября. Хозяева турнира — сборная Катара — сыграет с Эквадором (19:00 мск).



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