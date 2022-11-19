Непомнящий считает, что сборная России будет играть на результат в матче с Узбекистаном
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Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче сборных России и Узбекистана, который состоится завтра, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
«Думаю, что в матче с Узбекистаном всё будет иначе. Уровень сборной гораздо выше, чем у Таджикистана. Да и в Узбекистане стадион и поле гораздо лучше. Считаю, что в этом матче амбиции российских футболистов будут несколько отличаться от прошлой игры. Здесь на первый план выходит спортивный момент. В матче с Узбекистаном сборная России будет играть на результат», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В предыдущем матче команда Валерия Карпина сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).
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