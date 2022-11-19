Защитник «Зенита» Алип получил предложение из Азербайджана. Игрок хочет остаться в России

Защитник «Зенита» Нуралы Алип получил предложение от азербайджанского клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Алип получил предложение из Азербайджана, но приоритет защитника — остаться в России», — сообщил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник сборной Казахстана провёл за «Зенит» лишь четыре матча, не отметившись результативными действиями.

За национальную команду Казахстана Нуралы Алип провёл 21 матч.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу РПЛ. В активе клуба из Санкт-Петербурга 42 балла, команда Сергея Семака на шесть очков опережает московский «Спартак». Третью позицию в таблице занимает «Ростов». Команда Валерия Карпина сумела набрать 35 баллов.