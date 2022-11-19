Роман Широков: «Сочи» — идеальный вариант для Дзюбы. Больше в России никто не позовёт

Бывший футболист сборной России Роман Широков выразил мнение, что экс-форвард турецкого «Адана Демирспор» Артём Дзюба мог бы перейти в «Сочи». Ранее стало известно, что от подписания форварда отказался «Краснодар».
«Единственная команда, которая на что-то претендует и может себе позволить пригласить Дзюбу — это «Сочи». В России больше никто не позовёт. Пойдёт ли Артём… Мне кажется, что для Дзюбы это идеальный вариант. Да и для «Сочи» на полгода точно неплохо. Вопрос лишь в том, готов ли он сюда приехать. Может быть, он грезит европейскими чемпионатами. Да, в Турции не совсем получилось. Может, у него есть ещё какие-то варианты. Но единственный более-менее нормальный вариант, который лично я для себя представляю — это «Сочи», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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