Один из лидеров сборной Дании предположил, кто сыграет в финале чемпионата мира

Полузащитник «Тоттенхэма» и национальной сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг поделился соображениями о том, для кого предстоящий чемпионат мира в Катаре будет успешным, назвав своих фаворитов.



«На мой взгляд, Бразилия и Аргентина подходят к этому турниру с огнём в глазах. И у этих команд есть соответственно Неймар и Лионель Месси. Они должны быть в порядке, на полном ходу. Для меня именно аргентинцы и бразильцы являются фаворитами. И они могут встретиться в финале», – приводит слова Хёйбьерга датское издание DR Sporten.

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Отметим, что сборная Дании сыграет на чемпионате мира в группе D – её соперниками будут Франция, Австралия и Тунис. Две лучшие команды из этого квартета выйдут на представителей группы С, где как раз представлены аргентинцы, а также сборные Польши, Мексики и Саудовской Аравии. Бразильцы сыграют в группе G с сербами, швейцарцами и камерунцами.

7 фаворитов ЧМ-2022