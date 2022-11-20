Карим Бензема пропустит три недели из-за травмы

Нападающий сборной Франции Карим Бензема, получивший на тренировке национальной команды травму четырёхглавой мышцы левого бедра, пропустит три недели. Об этом сообщает L'Equipe. Ранее форвард был исключён из заявки команды на чемпионат мира.



Напомним, вчера, 19 ноября, 34-летний Бензема впервые начал тренировки в общей группе сборной Франции. Он не смог закончить занятие из-за нового повреждения. Ещё со времени предыдущей травмы сообщалось, что Карим, вероятно, пропустит первый матч с Австралией, но теперь он выбыл из турнира окончательно.

Бензема успеет восстановиться к матчам за мадридский «Реал», которые пройдут после окончания чемпионата мира.

Камавинга нанёс травму Нкунку на тренировке сборной Франции. Видеоролик: