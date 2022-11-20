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Даниил Хлусевич оценил уровень сборных Киргизии и Таджикистана

Даниил Хлусевич оценил уровень сборных Киргизии и Таджикистана
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич поделился мнением об игровом уровне национальных команд Киргизии и Таджикистана.

«На самом деле сейчас в футбол научились играть все. Некоторые недооценивали тот же Кипр, но и они хорошо выглядели. Все умеют играть в обороне, атаке, а дальше всё зависит от качества футболистов», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча команд на Центральном республиканском стадионе в Душанбе завершилась ничьей со счётом 0:0. В следующей товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина сыграют с Узбекистаном. Матч состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало игры — в 15:00 мск.

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