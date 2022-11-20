Даниил Хлусевич рассказал об атмосфере в сборной России

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался об атмосфере, царящей в национальной команде.

«Да, я сыграл две игры за сборную. Пусть они и неофициальные. Куча положительных эмоций — всё же это сборная России. Всегда хочется получать вызов. Со многими ребятами я был знаком и раньше. Поэтому не скажу, что требовалась адаптация. Атмосфера великолепная. Все друг друга знают. Общаемся. Всё классно.



Чем меньше времени, тем сложнее. Но все играют и понимают футбол. Стараются быстро впитывать требования тренера. В любом случае будут недочёты, но игроки стараются выполнять то, что просят», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча команд на Центральном республиканском стадионе в Душанбе завершилась ничьей со счётом 0:0. В следующей товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина сыграют с Узбекистаном. Матч состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало игры — в 15:00 мск.