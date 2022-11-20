Хлусевич: хотелось бы сборной России играть с сильнейшими? Хотелось бы играть в Катаре

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич признался, что хотел бы выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Я согласен с тренером в том, что надо в принципе играть и быть готовыми к возвращению. У нас и клубы не выступают в еврокубках – это плохо. Конечно, уровень повышается, когда играешь с соперниками сильнее. Хотелось бы играть с сильнейшими? Хотелось бы играть в Катаре, честно говоря.
Не задумывался над тем, с кем конкретно хочется играть. Без разницы, с кем. Хочется просто играть за сборную. И тянуться в футбольном плане ближе к Европе», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Чемпионат мира — 2022 в Катаре стартует сегодня, 20 ноября. В матче открытия сыграют сборные Катара и Эквадора.
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