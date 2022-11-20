Игроки «Спартака» спрогнозировали победителя чемпионата мира. Промес не выбрал Нидерланды

Сегодня, 20 ноября, матчем между Катаром и Эквадором откроется программа чемпионата мира в Катаре. Футболисты московского «Спартака» спрогнозировали, какая команда 18 декабря поднимет заветный трофей над головой. Их прогноз опубликован в телеграм-канале красно-белых.

Вратари: Александр Селихов (Испания), Александр Максименко (Германия).



Защитники: Георгий Джикия (Португалия), Никита Чернов (Дания), Павел Маслов (Бразилия), Даниил Денисов (Аргентина), Николай Рассказов (Бельгия), Мацей Рыбус (Аргентина), Леон Классен (Аргентина), Даниил Хлусевич (Аргентина), Руслан Литвинов (Бразилия).



Полузащитники: Наиль Умяров (Дания), Данил Пруцев (Аргентина), Кристофер Мартинс Перейра (Франция), Даниил Зорин (Бразилия), Роман Зобнин (Бразилия), Антон Зиньковский (Франция), Виктор Мозес (Англия).

Нападающие: Квинси Промес (Бразилия), Шамар Николсон (Аргентина), Павел Мелёшин (Бразилия), Александр Соболев (Сербия).



Главный тренер: Гильермо Абаскаль (Испания).

7 фаворитов ЧМ-2022. Видеоролик:

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