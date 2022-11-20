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Касильяс считает, что Роналду может стать лучшим бомбардиром ЧМ-2022

Касильяс считает, что Роналду может стать лучшим бомбардиром ЧМ-2022
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Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс поделился мнением о том, кто может стать лучшим бомбардиром ЧМ-2022 в Катаре.

«Это непростой вопрос. Я бы сказал, что «Золотую бутсу» получит Бензема, но после последних новостей о его травме это стало невозможно. Обладателями награды могут стать Неймар или Месси. О, а ещё Криштиану! Кажется, что Роналду приехал на турнир в качестве гостя, и люди не рассчитывают на него после всего, что он делает в «Манчестер Юнайтед», однако я выбрал бы Криштиану.

Когда люди говорят о Роналду, они забывают, что он сделал. А он помнит и знает, чего добился в этом виде спорта. Я всегда хотел, чтобы он был в моей команде. Криштиану по-прежнему может играть на самом высоком уровне», — приводит слова Касильяса Marca.

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