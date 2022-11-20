Читатели «Чемпионата» выбрали сборную Аргентины в качестве победителя чемпионата мира

«Чемпионат» проводил опрос среди своих читателей, предлагая ответить на вопрос: кто выиграет чемпионат мира? В голосовании приняли участие 11 358 человек. 31% из них считает, что победу на турнире в Катаре одержит сборная Аргентины. Второй по популярности ответ — сборная Бразилии (25%).

У Франции и Германии по 10% набранных голосов, другие команды набрали меньше 6%.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стартует 20 ноября. В матче открытия турнира встретятся сборные Катара и Эквадора.



В групповом этапе 32 команды разбиты на восемь групп (А, В, С, D, Е, F, G, H) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч чемпионата мира пройдёт 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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