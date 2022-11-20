Жиру: все в сборной Франции очень рассчитывают на Мбаппе

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился мнением о партнёре по национальной команде Килиане Мбаппе.



«В 2018 году Килиан был молодым парнем, который только ворвался на международную арену. Сейчас Килиану 23 года, у него уже больше опыта. Мы все очень рассчитываем на Мбаппе и его выдающуюся игру в связи с его нынешним высоким статусом в мировом футболе», — приводит слова Жиру Téléfoot.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе ЧМ-2022 подопечные Дидье Дешама сыграют с командами Австралии, Дании и Туниса. В 1-м туре группового этапа турнира сборная Франции встретится с Австралией. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча — в 22:00 мск.