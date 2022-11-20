Арриго Сакки: на чемпионате мира сборная Португалии способна преподнести сюрприз

Известный итальянский тренер Арриго Сакки выразил мнение, что на чемпионате мира в Катаре сборная Португалии способна преподнести сюрприз, а также назвал лучших игроков португальской сборной.



«Португалия может всех удивить. Кроме Криштиану Роналду, у них есть игроки высочайшего уровня. В первую очередь я думаю о Бернарду Силве и Рафаэле Леау. Да и в обороне они играют жёстко», — приводит слова Сакки Sempre Milan со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.



На групповой стадии чемпионата мира португальцы выступят в квартете H, где встретятся со сборными Уругвая, Ганы и Южной Кореи.

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