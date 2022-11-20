Червиченко: Узбекистан — Россия — не самое приятное, что можно было увидеть в воскресенье

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче между сборными России и Узбекистана, который завершился безголевой ничьей — 0:0.

«Не самое приятное, что можно было увидеть в воскресенье. Но, значит, такой уровень нашего футбола, что мы не можем обыграть ни одну, ни вторую сборную наших бывших республик. Это говорит о том, что иллюзии, которые, по крайней мере, были у меня, что, если бы мы перешли в азиатскую лигу, мы были бы лидерами, остаются иллюзиями. В Азии нам тоже, видимо, никто не собирается уступать и никаких подарков делать», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, ранее, 17 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли товарищескую игру с Таджикистаном, которая также закончилась ничьей — 0:0.