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Червиченко: Узбекистан — Россия — не самое приятное, что можно было увидеть в воскресенье

Червиченко: Узбекистан — Россия — не самое приятное, что можно было увидеть в воскресенье
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче между сборными России и Узбекистана, который завершился безголевой ничьей — 0:0.

«Не самое приятное, что можно было увидеть в воскресенье. Но, значит, такой уровень нашего футбола, что мы не можем обыграть ни одну, ни вторую сборную наших бывших республик. Это говорит о том, что иллюзии, которые, по крайней мере, были у меня, что, если бы мы перешли в азиатскую лигу, мы были бы лидерами, остаются иллюзиями. В Азии нам тоже, видимо, никто не собирается уступать и никаких подарков делать», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, ранее, 17 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли товарищескую игру с Таджикистаном, которая также закончилась ничьей — 0:0.

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