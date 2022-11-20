Шомуродов: в этот раз Карпин не подкалывал, что я кривоногий

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов рассказал, о чём беседовал с главным тренером национальной команды России Валерием Карпиным.
«О чём общались с Карпиным? Обо всём. Как дела в «Ростове», как в «Роме». Было время поговорить. Подкалывает ли он меня, что я кривоногий? В этот раз нет», — передаёт слова Шомуродова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 20 ноября, в Ташкенте состоялся товарищеский матч между сборными России и Узбекистана, который завершился безголевой ничьей — 0:0. Ранее, 17 ноября, в Душанбе подопечные Валерия Карпина встречались с Таджикистаном. Матч закончился без голов — 0:0. После игры с Узбекистаном российские футболисты отправятся в свои клубы готовиться к последним матчам сезона перед зимним перерывом.
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