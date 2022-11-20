Глава ФИФА Инфантино выступил с речью перед матчем открытия ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с речью во время открытия чемпионата мира по футболу — 2022.

«Добро пожаловать на праздник футбола, потому что он объединяет людей. Всем удачи, наслаждайтесь», — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 20 ноября, состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу в Катаре. Первой игрой турнира станет матч между хозяйкой соревнования, сборной Катара, с национальной командой Эквадора, начало – в 19:00 мск. Следующий матч состоится завтра, 21 ноября, в котором встретятся сборные Англии и Ирана. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

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