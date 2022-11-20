Катар — Эквадор: Валенсия оформил дубль и удвоил преимущество эквадорцев

В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» проходит матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года. Хозяева турнира – Катар – встречаются с командой Эквадора. На 33-й минуте первого тайма эквадорцы ведут со счётом 2:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 31-й минуте второй гол во встрече забил нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия, ранее забивший с пенальти на 16-й минуте. После навеса с правого фланга Валенсия отклеился от защитника и нанёс удар головой в левый угол ворот Сад Аль-Шиба.



Сборные Катара и Эквадора выступают в группе А вместе с командами Нидерландов и Сенегала. Их очный матч состоится завтра, 21 ноября, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама». Начало – в 19:00 мск.



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