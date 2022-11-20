Рубен Невеш описал обстановку в сборной Португалии после скандального интервью Роналду

Полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал ситуацию в составе национальной команды после скандального интервью форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«В раздевалке нет разногласий. Поэтому мы не можем опасаться каких-либо последствий этого конфликта, поскольку в раздевалке нет никаких споров. Эта полемика существует в СМИ, но не у нас. Всё уже сказано. Мы на 100% сосредоточены на нашей команде и на чемпионате мира. У нас замечательная обстановка в сборной, и наша цель — сохранить её.

Судя по тому, что я видел на тренировках, [Роналду] находится в потрясающей форме. Поэтому этот вопрос нас вообще не касается. Мы полностью осознаём, что должны работать как команда, чтобы получить максимальную отдачу от каждого человека. Если мы сыграем хорошо, Криштиану будет феноменален», — приводит слова Невеша talkSPORT.

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