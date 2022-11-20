Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рубен Невеш описал обстановку в сборной Португалии после скандального интервью Роналду

Рубен Невеш описал обстановку в сборной Португалии после скандального интервью Роналду
Комментарии

Полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал ситуацию в составе национальной команды после скандального интервью форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«В раздевалке нет разногласий. Поэтому мы не можем опасаться каких-либо последствий этого конфликта, поскольку в раздевалке нет никаких споров. Эта полемика существует в СМИ, но не у нас. Всё уже сказано. Мы на 100% сосредоточены на нашей команде и на чемпионате мира. У нас замечательная обстановка в сборной, и наша цель — сохранить её.

Судя по тому, что я видел на тренировках, [Роналду] находится в потрясающей форме. Поэтому этот вопрос нас вообще не касается. Мы полностью осознаём, что должны работать как команда, чтобы получить максимальную отдачу от каждого человека. Если мы сыграем хорошо, Криштиану будет феноменален», — приводит слова Невеша talkSPORT.

Новость по теме
Роналду опубликовал пост в соцсети перед стартом Португалии на чемпионате мира

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022