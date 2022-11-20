Роналду опубликовал пост в соцсети перед стартом Португалии на чемпионате мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в социальной сети перед стартом национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Хорошая энергия, хорошие чувства, та же приверженность и концентрация, которую мы вкладываем в каждый вызов. Фокус! Воля! Вера! Где бы это ни было, Португалия всегда!» — написал Роналду в «Твиттере».

Сборная Португалии на чемпионате мира в Катаре сыграет в группе Н с командами Южной Кореи, Ганы и Уругвая. Португальцы в 1-м туре встретятся с Ганой в четверг, 24 ноября. Начало матча — в 19:00 мск.

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