Эквадор не заметил хозяев турнира, а главным героем стал возрастной нападающий.

Ну и какой тут «договорняк»? Катар раскатали в матче открытия ЧМ на глазах у шейхов

Этот день настал — 20 ноября стартовал чемпионат мира — 2022 в Катаре. В матче открытия традиционно приняла участие сборная страны-хозяйки. В этот раз сыграли Катар и Эквадор. Прошла игра на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и завершилась победой гостей со счётом 2:0. В этом материале мы рассказывали вам о ходе матча открытия чемпионата мира.

Кстати, это не первая встреча Катара и Эквадора. Таких матчей было ещё три штуки, но все они были товарищескими. Два пришлись на 1996 год: ничья (1:1) и победа эквадорцев (2:1). А затем команды встречались в 2018-м: получилась заруба, которая завершилась в пользу катарцев — 4:3.



А ещё перед матчем открытия ЧМ-2022 случился скандал. Катар обвинили в подкупе нескольких футболистов сборной Эквадора. Что это было? Разбор — в нашем материале.