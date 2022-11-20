Ну и какой тут «договорняк»? Катар раскатали в матче открытия ЧМ на глазах у шейхов

Этот день настал — 20 ноября стартовал чемпионат мира — 2022 в Катаре. В матче открытия традиционно приняла участие сборная страны-хозяйки. В этот раз сыграли Катар и Эквадор. Прошла игра на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и завершилась победой гостей со счётом 2:0. В этом материале мы рассказывали вам о ходе матча открытия чемпионата мира.
Кстати, это не первая встреча Катара и Эквадора. Таких матчей было ещё три штуки, но все они были товарищескими. Два пришлись на 1996 год: ничья (1:1) и победа эквадорцев (2:1). А затем команды встречались в 2018-м: получилась заруба, которая завершилась в пользу катарцев — 4:3.
А ещё перед матчем открытия ЧМ-2022 случился скандал. Катар обвинили в подкупе нескольких футболистов сборной Эквадора. Что это было? Разбор — в нашем материале.
👋 Пора прощаться, но ненадолго — второй день чемпионата мира подготовил нам ещё три матча.
А напоследок можете почитать, что сказали российские комментаторы о первой игре в Катаре.
❗ Ловите репортаж с матча Катар — Эквадор. Спойлер: с организацией были большие проблемы.
👇 Подробнее про празднование гола сборной Эквадора.
📸 Фото с места событий от Дмитрия Голубовича. Любуемся!
👇 А вот и текст про матч открытия чемпионата мира. Скорее читать!
⚡ Катар проиграл Эквадору в матче открытия чемпионата мира — 2022
Всё! Для первого матча очень даже неплохо. Главный герой — безусловно, Валенсия. Оформил дубль, но драматично травмировался и ушёл с поля. Неужели больше не сыграет? Давайте надеяться, что всё же увидим его еще.
😶 Катар не хватило даже не финальный штурм. Матч заканчивается, а с мячом Эквадор.
5️⃣ Как и в первом тайме, Орсато добавил пять минут.
🔄 Замены у Эквадора: Эстрада и Кайседо уступили место Франко и Родригесу.
⚡ Катар чуть не забил один из лучших голов года! Мунтари выскочил на угол штрафной и с лёта бил под перекладину. Чуть-чуть ниже нужно было попасть.
👋 Болельщики уходят со стадиона, не дождавшись конца матча! Фото
Неужели катарцы так расстроились из-за поражения и игры своей команды? Основное время заканчивается через пять минут, а трибуны уже потихоньку начинают пустеть.
⚡ Моментище у Эквадора! Очень неудачный удар из очень выгодной позиции. Единственное оправдание — похоже, был офсайд.
⚠️ Теперь жёлтая Афифу. Кто ж так играет шипами в ногу!
🔄 Меняют главного героя матча! Сифуэнтес вышел вместо Валенсии.
🤕 Всё-таки не может продолжить игру Валенсия! Неужели травма?
❌ Редкий удар по воротам Эквадора — Афиф приложился метров с 20. Но сильно выше ворот.
👊 Кстати, много фолов стало во втором тайме. Из-за этого игра дробится.
🔄 Катар отвечает заменами: Вад и Мунтари вышли вместо Аль-Хайдоса и Али.
🔄 Первая замена в матче! У Эквадора Сармиенто выходит вместо Ибарры.
❗ Ничего себе, момент у Катара! Педру Мигел мощно пробил головой после подачи. Но мимо.
🤕 Снова проблемы со здоровьем у Эквадора. Пресиадо с трудом поднялся с газона.
😶 Говорят, эквадорцы неспроста праздновали гол именно так. Они посвятили успех бывшему нападающему сборной Кристиану Бенитесу, который скончался в 2007 году как раз в Дохе.
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»
⚠️ Джегсон Мендес жёстко сфолил и получил жёлтую.
⚡ Вратарю катарцев Аль-Шибу пришлось тащить после удара Ибарры! Но какой пас из глубины был! Просто конфета.
❗ Ещё момент у Эквадора! Опаснейший проход и прострел по левому флангу, но ни один из двух нападающих не дотянулся до мяча.
❌ Пока не похоже, что Катар готовит камбэк. Эквадор по-прежнему смотрится мощнее.
▶️ Второй тайм в матче Катар — Эквадор. Поехали!
💪 Теперь официально: Валенсия — машина. Замены в перерыве не произошло.
😬 Знаете, когда мы делали видео о лучших нападающих ЧМ-2022, даже мысли не было про Валенсию. А теперь даже как-то неловко!
⏸️ Перерыв! Совершенно точно не самый скучный матч открытия.
❗ Был офсайд, но всё равно опаснейший момент у ворот Эквадора перед самым свистком на перерыв!
🤔 Катар перед стартом чемпионата мира многим казался скрытой сенсацией, но пока разница в классе гигантская. Гораздо круче играет Эквадор.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5️⃣ Пять минут добавил Орсато к первому тайму. Щедро!
👏 Снова на поле Валенсия! Железный человек!
🤕 Носилки не понадобились, но Валенсия ушёл с поля при помощи медиков.
😱 Снова что-то с Валенсией! Автор дубля помчался в отбор, и нога страшно выгнулась.
👍 К счастью, с Валенсией всё в порядке. Травмы нет.
⚠️ Валенсия надоел катарцам со своими голами! Жёсткий фол от Будиафа в центре поля и заслуженная жёлтая карточка.
🔥 Что творит лидер Эквадора?! Дубль!
Сумасшедший Валенсия! Подача с правого фланга, и Эннер идеально пробил головой под штангу! 0:2!
⚠️ А вот и первая жёлтая! Эквадорец Кайседо откровенно срубил соперника в центре поля.
❓ Правильно ли отменили гол Эквадора? Мнение эксперта
Игорь Федотов на связи! Вот что думает арбитр.
Гол в ворота Катара в игре с Эквадором отменён правильно. После того, как вратарь Катара вышел из ворот, игрок Эквадора остался за линией офсайда. Он был ближе к воротам, чем предпоследний обороняющийся игрок сборной Катара, по которому и надо смотреть момент. Тут VAR во всём разобрался.
🥶 Как же нервничает сборная Катара! Разыграли мяч от ворот и в итоге подарили атаку сопернику на ровном месте.
❗ Едва второй мяч Эквадор не забил! Эстрада пытался замкнуть головой, но влетел вратаря. Правда, как оказалось, перед этим был офсайд у Эступиньяна.
💣 Эквадор всё-таки забил по правилам! 0:1
Теперь точно не к чему прикопаться! Валенсия спокойно развёл вратаря и мяч по разным углам.
❗ Пенальти в ворота Катара!
Да что происходит?! Шикарная атака Эквадора, Валенсию вывели один на один, и вратарь его сбил. Жёлтая голкиперу и пенальти! Ещё один шанс для эквадорцев.
💪 Давит Эквадор! Похоже, отменённый гол никак не сказался на настрое южноамериканцев.
❌ Гол Эквадора отменили! Прав ли судья?
Снова 0:0 счёт! VAR посчитал, что был офсайд. Едем дальше!
👀 А у нас тут VAR работает. Неужели где-то было нарушение?
💥 Эквадор забил уже на 3-й минуте!
Вот это начало! Вратарь пошёл выносить мяч после подачи и потерялся, затем мяч прилетел к Валенсии, и тот ударом головой вонзил мяч в сетку! Огнище!
🔥 Очень бодрая игра на первых же секундах. И даже уже два фола мы увидели.
😁 Судья, кстати, раньше времени свистнул! Диктор дал обратный отсчёт, но Орсато не дотерпел четыре секунды. Даже он волнуется, видимо!
▶️ Матч Катар — Эквадор начался! Футбольный праздник стартует прямо сейчас.
⏳ Готовы? Матч открытия чемпионата мира вот-вот начнётся!
👀 А команды уже на поле. Звучат гимны Эквадора и Катара.
💬 Президент ФИФА вещает! Джанни Инфантино пока обходится общими фразами
Добро пожаловать на празднование футбола, потому что футбол объединяет мир. Всем удачи, наслаждайтесь!
🎉 Церемония открытия чемпионата мира завершилась, после чего рядом со стадионом был вот такой мощный салют!
📋 Составы на матч открытия ЧМ-2022
Эти ребята первыми начнут играть в Катаре. Надеемся на зрелище!
Катар: Аль-Шиб, Мигел, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Аль-Хайдос, Будиаф, Афиф, Али.
Эквадор: Галиндес, Эступиньян, Инкапье, Ф. Торрес, Пресиадо, Кайседо, Мендес, Ибарра, Плата, Эстрада, Валенсия.
🤔 Обратите внимание на количество свободных мест. Интересно, это просто не все ещё добрались до трибуны или так будет весь матч?
🤩 Узнали Забиваку? Талисман ЧМ-2018 в России тоже на месте!
Фото: Кадр из трансляции
📸 А вот и фото с церемонии открытия!
🏟️ Стадион, конечно, красив. Но логистика ужасная, расстояния огромные. Уже полчаса иду к медиа-входу.
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
🏟️ А теперь на стадионе — гигантские маскоты предыдущих чемпионатов мира. И нашего Забиваку тоже показали.
🎶 По ходу церемония звучит своеобразный микс из популярных мелодий, которые могут подхватывать болельщики со стадиона.
🦆 У стадиона — утки и гуси, а ещё и потерявшиеся журналисты.
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
🥁 Танцы, барабаны и песни на арабском языке. Организаторы питают всё местным колоритом.
🏃 А вот так болельщики бежали на церемонию открытия.
🐪 Идёт представление: мужчины на верблюдах, женщины в традиционных одеждах. А теперь на стадионе появляется актёр Морган Фримен. Мужчине, между прочим, 85 лет.
❗ А тем временем стартовала церемония открытия. Сам матч начнётся в 19:00 мск.
😊 Ура, мы прорвались! Одна проблема: автобус останавливается очень далеко от стадиона, поэтому к началу церемонии открытия мы с нашим фотографом всё же не успеваем. Ехали 1 час 20 минут из центра города вместо обещанных 40 минут.
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
🏟️ Подходим к стадиону. Совсем скоро там начнётся церемония открытия ЧМ-2022.
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
🎞️ Оцените трансферный коллапс перед первым матчем на чемпионате мира.
🙏 Катарские болельщики, с которыми мы целый час ехали в тишине, наконец показали свой голос: уж очень их обрадовало, что мы наконец сдвинулись с места. И, кажется, можем даже успеть к церемонии открытия! Она начнётся в 17:40 мск.
🐪 Колоритная полиция Катара на верблюдах. Дежурят около стадиона.
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
😟 Мы с фотографом тоже встали в пробку. Почему количество подъездов к стадиону ограничено – загадка. При этом вариант альтернативного пути был: поехать на метро с двумя пересадками. Но проблема в том, что даже в таком случае пришлось бы ехать на автобусе! Просто потому, что рядом со стадионом нет метро. Теперь же получается, что в единственный съезд с левой стороны вклиниваются машины, и на правило сплошных полос им всё равно.
🚌 Организация шаттлов на стадионы на чемпионат мира сломалась в первый же день. Для журналистов и болельщиков оргкомитет турнира организовал огромное количество шаттлов, которые каждые пять минут курсируют от различных мест посадки к аренам.
Возможно, так не повезло только мне и остальным журналистам в моём автобусе, но наш шаттл едет до стадиона, где пройдёт матч-открытия, уже почти два часа вместо заявленных 60 минут. Кроме того, на подъезде к стадиону возникла гигантская пробка. Есть опасения, что к церемонии открытия мы точно не успеем
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
📷 По дороге к стадиону — сплошь пустыня. Это нам сообщает из Катара корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
🕺 Болельщики сборной Туниса вовсю развлекаются в Дохе. Один из них — в гипсе и на костылях.
🚊 Вот так выглядит метро, которое построили специально к чемпионату миру.
Как завершится матч Катар — Эквадор на ЧМ-2022? Опрос
📊 Пришло время для прогнозов. Варианты с точным счётом можно грузить в комментарии.
💶 А вот и самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Самый дешёвый в списке стоит € 60 млн. Как вам такое?
😍 И ещё одна прикольная штука. Здесь можно проголосовать за понравившийся вам стадион чемпионата мира.
💰 А вот вам информация о зарплатах тренеров команд-участниц ЧМ-2022. Например, Феликс Санчес (работает со сборной Катара) попал в первую десятку.
📊 Составили рейтинг лучших матчей открытия чемпионатов мира. Кстати, список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. В самом материале есть пояснение по этому поводу.
👍 Кстати, наши корреспонденты — уже в Катаре. В течение месяца они будут радовать вас разнообразным контентом. Сейчас, к примеру, уже можно посмотреть, в каких номерах живут ребята.
🍿 В преддверии ЧМ-2022 было уже несколько скандальных историй. И вот в этой коллекции пополнение.
Катар — Эквадор: где смотреть, когда начало, кто фаворит
👇 О первом матче чемпионате мира можно почитать ниже. Собрали для вас всю важную и актуальную информацию.
💬 Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес прокомментировал слухи о том, что хозяева чемпионата мира подкупили эквадорских футболистов.
«Интернет – отличный инструмент, но я думаю, что он также очень опасен. Существует много ложной информации. Никто не сможет дестабилизировать нас этой критикой. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, контролировать свои эмоции и не принимаем во внимание другие вещи. Лучшее, что может случиться с командой или футболистом – игнорирование слухов и шума вокруг».
🇪🇨 И следом главная информация о сборной Эквадора. Вы знали, что эту команду могли отстранить от участия в ЧМ-2022?
🇶🇦 Доброе утро, друзья! До стартового матча на чемпионате мира остаётся меньше девяти часов. А пока предлагаем вам портрет сборной Катара. Там много всего интересного: кто тренирует, на кого обратить внимание из футболистов, ориентировочный состав, расписание команды.
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