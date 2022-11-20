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Чемпионат мира — 2022, церемония и матч открытия в Катаре, Катар — Эквадор, онлайн-трансляция, где смотреть, 20 ноября

Ну и какой тут «договорняк»? Катар раскатали в матче открытия ЧМ на глазах у шейхов
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Онлайн матча открытия ЧМ-2022
Комментарии
Эквадор не заметил хозяев турнира, а главным героем стал возрастной нападающий.

Этот день настал — 20 ноября стартовал чемпионат мира — 2022 в Катаре. В матче открытия традиционно приняла участие сборная страны-хозяйки. В этот раз сыграли Катар и Эквадор. Прошла игра на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и завершилась победой гостей со счётом 2:0. В этом материале мы рассказывали вам о ходе матча открытия чемпионата мира.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
20 ноября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Катар
Окончен
0 : 2
Эквадор
0:1 Валенсия – 16' (пен)   0:2 Валенсия – 31'

Кстати, это не первая встреча Катара и Эквадора. Таких матчей было ещё три штуки, но все они были товарищескими. Два пришлись на 1996 год: ничья (1:1) и победа эквадорцев (2:1). А затем команды встречались в 2018-м: получилась заруба, которая завершилась в пользу катарцев — 4:3.

А ещё перед матчем открытия ЧМ-2022 случился скандал. Катар обвинили в подкупе нескольких футболистов сборной Эквадора. Что это было? Разбор — в нашем материале.

Шейхов из Катара обвинили в договорняке на ЧМ-2022! Сумма подкупа впечатляет Шейхов из Катара обвинили в договорняке на ЧМ-2022! Сумма подкупа впечатляет
Календарь чемпионата мира — 2022
Турнирная таблица чемпионата мира — 2022
⚡ Катар проиграл Эквадору в матче открытия чемпионата мира — 2022 👋 Болельщики уходят со стадиона, не дождавшись конца матча! Фото 🔥 Что творит лидер Эквадора?! Дубль! ❓ Правильно ли отменили гол Эквадора? Мнение эксперта 💣 Эквадор всё-таки забил по правилам! 0:1 ❌ Гол Эквадора отменили! Прав ли судья? 📋 Составы на матч открытия ЧМ-2022 Как завершится матч Катар — Эквадор на ЧМ-2022? Опрос Катар — Эквадор: где смотреть, когда начало, кто фаворит
21 ноября 2022
Live Михаил Рождественский

👋 Пора прощаться, но ненадолго — второй день чемпионата мира подготовил нам ещё три матча.

А напоследок можете почитать, что сказали российские комментаторы о первой игре в Катаре.

«Это неуважение к ЧМ». Единственные комментаторы в Катаре из России — об открытии турнира «Это неуважение к ЧМ». Единственные комментаторы в Катаре из России — об открытии турнира
00:12 Михаил Рождественский

❗ Ловите репортаж с матча Катар — Эквадор. Спойлер: с организацией были большие проблемы.

В России такого позора не было. Матч открытия ЧМ-2022 закончился при пустых трибунах В России такого позора не было. Матч открытия ЧМ-2022 закончился при пустых трибунах
20 ноября 2022
23:46 Михаил Рождественский

👇 Подробнее про празднование гола сборной Эквадора.

Самый трогательный момент открытия ЧМ-2022. На колени встала вся команда Самый трогательный момент открытия ЧМ-2022. На колени встала вся команда
21:55 Михаил Рождественский

📸 Фото с места событий от Дмитрия Голубовича. Любуемся!

21:46 Михаил Рождественский

👇 А вот и текст про матч открытия чемпионата мира. Скорее читать!

Какая драма в матче открытия ЧМ-2022! Героя игры с Катаром очень жалко Какая драма в матче открытия ЧМ-2022! Героя игры с Катаром очень жалко
21:00 Михаил Рождественский

⚡ Катар проиграл Эквадору в матче открытия чемпионата мира — 2022

Всё! Для первого матча очень даже неплохо. Главный герой — безусловно, Валенсия. Оформил дубль, но драматично травмировался и ушёл с поля. Неужели больше не сыграет? Давайте надеяться, что всё же увидим его еще.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
20 ноября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Катар
Окончен
0 : 2
Эквадор
0:1 Валенсия – 16' (пен)   0:2 Валенсия – 31'
20:58 Михаил Рождественский

😶 Катар не хватило даже не финальный штурм. Матч заканчивается, а с мячом Эквадор.

20:54 Михаил Рождественский

5️⃣ Как и в первом тайме, Орсато добавил пять минут.

20:54 Михаил Рождественский

🔄 Замены у Эквадора: Эстрада и Кайседо уступили место Франко и Родригесу.

20:50 Михаил Рождественский

⚡ Катар чуть не забил один из лучших голов года! Мунтари выскочил на угол штрафной и с лёта бил под перекладину. Чуть-чуть ниже нужно было попасть.

20:49 Михаил Рождественский

👋 Болельщики уходят со стадиона, не дождавшись конца матча! Фото

Неужели катарцы так расстроились из-за поражения и игры своей команды? Основное время заканчивается через пять минут, а трибуны уже потихоньку начинают пустеть.

20:43 Михаил Рождественский

⚡ Моментище у Эквадора! Очень неудачный удар из очень выгодной позиции. Единственное оправдание — похоже, был офсайд.

20:41 Михаил Рождественский

⚠️ Теперь жёлтая Афифу. Кто ж так играет шипами в ногу!

20:40 Михаил Рождественский

🔄 Меняют главного героя матча! Сифуэнтес вышел вместо Валенсии.

20:39 Михаил Рождественский

🤕 Всё-таки не может продолжить игру Валенсия! Неужели травма?

20:39 Михаил Рождественский

❌ Редкий удар по воротам Эквадора — Афиф приложился метров с 20. Но сильно выше ворот.

20:37 Михаил Рождественский

👊 Кстати, много фолов стало во втором тайме. Из-за этого игра дробится.

20:35 Михаил Рождественский

🔄 Катар отвечает заменами: Вад и Мунтари вышли вместо Аль-Хайдоса и Али.

20:31 Михаил Рождественский

🔄 Первая замена в матче! У Эквадора Сармиенто выходит вместо Ибарры.

20:26 Михаил Рождественский

❗ Ничего себе, момент у Катара! Педру Мигел мощно пробил головой после подачи. Но мимо.

20:25 Михаил Рождественский

🤕 Снова проблемы со здоровьем у Эквадора. Пресиадо с трудом поднялся с газона.

20:23 Михаил Рождественский

😶 Говорят, эквадорцы неспроста праздновали гол именно так. Они посвятили успех бывшему нападающему сборной Кристиану Бенитесу, который скончался в 2007 году как раз в Дохе.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

20:20 Михаил Рождественский

⚠️ Джегсон Мендес жёстко сфолил и получил жёлтую.

20:20 Михаил Рождественский

⚡ Вратарю катарцев Аль-Шибу пришлось тащить после удара Ибарры! Но какой пас из глубины был! Просто конфета.

20:17 Михаил Рождественский

❗ Ещё момент у Эквадора! Опаснейший проход и прострел по левому флангу, но ни один из двух нападающих не дотянулся до мяча.

20:15 Михаил Рождественский

❌ Пока не похоже, что Катар готовит камбэк. Эквадор по-прежнему смотрится мощнее.

20:09 Михаил Рождественский

▶️ Второй тайм в матче Катар — Эквадор. Поехали!

20:09 Михаил Рождественский

💪 Теперь официально: Валенсия — машина. Замены в перерыве не произошло.

19:55 Михаил Рождественский

😬 Знаете, когда мы делали видео о лучших нападающих ЧМ-2022, даже мысли не было про Валенсию. А теперь даже как-то неловко!

19:53 Михаил Рождественский

⏸️ Перерыв! Совершенно точно не самый скучный матч открытия.

19:52 Михаил Рождественский

❗ Был офсайд, но всё равно опаснейший момент у ворот Эквадора перед самым свистком на перерыв!

19:49 Михаил Рождественский

🤔 Катар перед стартом чемпионата мира многим казался скрытой сенсацией, но пока разница в классе гигантская. Гораздо круче играет Эквадор.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

19:47 Михаил Рождественский

5️⃣ Пять минут добавил Орсато к первому тайму. Щедро!

19:47 Михаил Рождественский

👏 Снова на поле Валенсия! Железный человек!

19:46 Михаил Рождественский

🤕 Носилки не понадобились, но Валенсия ушёл с поля при помощи медиков.

19:45 Михаил Рождественский

😱 Снова что-то с Валенсией! Автор дубля помчался в отбор, и нога страшно выгнулась.

19:40 Михаил Рождественский

👍 К счастью, с Валенсией всё в порядке. Травмы нет.

19:38 Михаил Рождественский

⚠️ Валенсия надоел катарцам со своими голами! Жёсткий фол от Будиафа в центре поля и заслуженная жёлтая карточка.

19:34 Михаил Рождественский

🔥 Что творит лидер Эквадора?! Дубль!

Сумасшедший Валенсия! Подача с правого фланга, и Эннер идеально пробил головой под штангу! 0:2!

19:31 Михаил Рождественский

⚠️ А вот и первая жёлтая! Эквадорец Кайседо откровенно срубил соперника в центре поля.

19:24 Михаил Рождественский

❓ Правильно ли отменили гол Эквадора? Мнение эксперта

Игорь Федотов на связи! Вот что думает арбитр.

Гол в ворота Катара в игре с Эквадором отменён правильно. После того, как вратарь Катара вышел из ворот, игрок Эквадора остался за линией офсайда. Он был ближе к воротам, чем предпоследний обороняющийся игрок сборной Катара, по которому и надо смотреть момент. Тут VAR во всём разобрался.
19:23 Михаил Рождественский

🥶 Как же нервничает сборная Катара! Разыграли мяч от ворот и в итоге подарили атаку сопернику на ровном месте.

19:22 Михаил Рождественский

❗ Едва второй мяч Эквадор не забил! Эстрада пытался замкнуть головой, но влетел вратаря. Правда, как оказалось, перед этим был офсайд у Эступиньяна.

19:18 Михаил Рождественский

💣 Эквадор всё-таки забил по правилам! 0:1

Теперь точно не к чему прикопаться! Валенсия спокойно развёл вратаря и мяч по разным углам.

19:17 Михаил Рождественский

❗ Пенальти в ворота Катара!

Да что происходит?! Шикарная атака Эквадора, Валенсию вывели один на один, и вратарь его сбил. Жёлтая голкиперу и пенальти! Ещё один шанс для эквадорцев.

19:13 Михаил Рождественский

💪 Давит Эквадор! Похоже, отменённый гол никак не сказался на настрое южноамериканцев.

19:08 Михаил Рождественский

❌ Гол Эквадора отменили! Прав ли судья?

Снова 0:0 счёт! VAR посчитал, что был офсайд. Едем дальше!

19:06 Михаил Рождественский

👀 А у нас тут VAR работает. Неужели где-то было нарушение?

19:06 Михаил Рождественский

💥 Эквадор забил уже на 3-й минуте!

Вот это начало! Вратарь пошёл выносить мяч после подачи и потерялся, затем мяч прилетел к Валенсии, и тот ударом головой вонзил мяч в сетку! Огнище!

19:04 Михаил Рождественский

🔥 Очень бодрая игра на первых же секундах. И даже уже два фола мы увидели.

19:03 Михаил Рождественский

😁 Судья, кстати, раньше времени свистнул! Диктор дал обратный отсчёт, но Орсато не дотерпел четыре секунды. Даже он волнуется, видимо!

19:02 Михаил Рождественский

▶️ Матч Катар — Эквадор начался! Футбольный праздник стартует прямо сейчас.

19:01 Михаил Рождественский

⏳ Готовы? Матч открытия чемпионата мира вот-вот начнётся!

18:55 Михаил Рождественский

👀 А команды уже на поле. Звучат гимны Эквадора и Катара.

18:55 Михаил Рождественский

💬 Президент ФИФА вещает! Джанни Инфантино пока обходится общими фразами

Добро пожаловать на празднование футбола, потому что футбол объединяет мир. Всем удачи, наслаждайтесь!
18:37 Михаил Рождественский

🎉 Церемония открытия чемпионата мира завершилась, после чего рядом со стадионом был вот такой мощный салют!

18:26 Михаил Рождественский

📋 Составы на матч открытия ЧМ-2022

Эти ребята первыми начнут играть в Катаре. Надеемся на зрелище!

Катар: Аль-Шиб, Мигел, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Аль-Хайдос, Будиаф, Афиф, Али.

Эквадор: Галиндес, Эступиньян, Инкапье, Ф. Торрес, Пресиадо, Кайседо, Мендес, Ибарра, Плата, Эстрада, Валенсия.

18:22 Михаил Рождественский

🤔 Обратите внимание на количество свободных мест. Интересно, это просто не все ещё добрались до трибуны или так будет весь матч?

18:04 Михаил Рождественский

🤩 Узнали Забиваку? Талисман ЧМ-2018 в России тоже на месте!

Фото: Кадр из трансляции

18:03 Михаил Рождественский

📸 А вот и фото с церемонии открытия!

18:02 Полина Куимова

🏟️ Стадион, конечно, красив. Но логистика ужасная, расстояния огромные. Уже полчаса иду к медиа-входу.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

17:58 Кирилл Закатченко

🏟️ А теперь на стадионе — гигантские маскоты предыдущих чемпионатов мира. И нашего Забиваку тоже показали.

17:57 Кирилл Закатченко

🎶 По ходу церемония звучит своеобразный микс из популярных мелодий, которые могут подхватывать болельщики со стадиона.

17:53 Полина Куимова

🦆 У стадиона — утки и гуси, а ещё и потерявшиеся журналисты.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

17:52 Кирилл Закатченко

🥁 Танцы, барабаны и песни на арабском языке. Организаторы питают всё местным колоритом.

17:48 Полина Куимова

🏃 А вот так болельщики бежали на церемонию открытия.

17:47 Кирилл Закатченко

🐪 Идёт представление: мужчины на верблюдах, женщины в традиционных одеждах. А теперь на стадионе появляется актёр Морган Фримен. Мужчине, между прочим, 85 лет.

17:42 Кирилл Закатченко

❗ А тем временем стартовала церемония открытия. Сам матч начнётся в 19:00 мск.

17:37 Полина Куимова

😊 Ура, мы прорвались! Одна проблема: автобус останавливается очень далеко от стадиона, поэтому к началу церемонии открытия мы с нашим фотографом всё же не успеваем. Ехали 1 час 20 минут из центра города вместо обещанных 40 минут.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

17:35 Андрей Панков

🏟️ Подходим к стадиону. Совсем скоро там начнётся церемония открытия ЧМ-2022.

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

17:30 Полина Куимова

🎞️ Оцените трансферный коллапс перед первым матчем на чемпионате мира.

17:25 Полина Куимова

🙏 Катарские болельщики, с которыми мы целый час ехали в тишине, наконец показали свой голос: уж очень их обрадовало, что мы наконец сдвинулись с места. И, кажется, можем даже успеть к церемонии открытия! Она начнётся в 17:40 мск.

17:17 Андрей Панков

🐪 Колоритная полиция Катара на верблюдах. Дежурят около стадиона.

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

16:59 Полина Куимова

😟 Мы с фотографом тоже встали в пробку. Почему количество подъездов к стадиону ограничено – загадка. При этом вариант альтернативного пути был: поехать на метро с двумя пересадками. Но проблема в том, что даже в таком случае пришлось бы ехать на автобусе! Просто потому, что рядом со стадионом нет метро. Теперь же получается, что в единственный съезд с левой стороны вклиниваются машины, и на правило сплошных полос им всё равно.

16:56 Андрей Панков

🚌 Организация шаттлов на стадионы на чемпионат мира сломалась в первый же день. Для журналистов и болельщиков оргкомитет турнира организовал огромное количество шаттлов, которые каждые пять минут курсируют от различных мест посадки к аренам.

Возможно, так не повезло только мне и остальным журналистам в моём автобусе, но наш шаттл едет до стадиона, где пройдёт матч-открытия, уже почти два часа вместо заявленных 60 минут. Кроме того, на подъезде к стадиону возникла гигантская пробка. Есть опасения, что к церемонии открытия мы точно не успеем

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

16:51 Кирилл Закатченко

📷 По дороге к стадиону — сплошь пустыня. Это нам сообщает из Катара корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

16:49 Кирилл Закатченко

🕺 Болельщики сборной Туниса вовсю развлекаются в Дохе. Один из них — в гипсе и на костылях.

16:44 Кирилл Закатченко

🚊 Вот так выглядит метро, которое построили специально к чемпионату миру.

16:37 Кирилл Закатченко

Как завершится матч Катар — Эквадор на ЧМ-2022? Опрос

📊 Пришло время для прогнозов. Варианты с точным счётом можно грузить в комментарии.

14:52 Кирилл Закатченко

💶 А вот и самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Самый дешёвый в списке стоит € 60 млн. Как вам такое?

Неожиданные лица. Топ-11 самых дорогих игроков чемпионата мира в Катаре Неожиданные лица. Топ-11 самых дорогих игроков чемпионата мира в Катаре
14:24 Кирилл Закатченко

😍 И ещё одна прикольная штука. Здесь можно проголосовать за понравившийся вам стадион чемпионата мира.

Выбираем лучший стадион чемпионата мира — 2022! Один из них разберут после турнира Выбираем лучший стадион чемпионата мира — 2022! Один из них разберут после турнира
13:59 Кирилл Закатченко

💰 А вот вам информация о зарплатах тренеров команд-участниц ЧМ-2022. Например, Феликс Санчес (работает со сборной Катара) попал в первую десятку.

Сколько платят тренерам сборных ЧМ-2022. Некоторые цифры сильно удивляют Сколько платят тренерам сборных ЧМ-2022. Некоторые цифры сильно удивляют
12:31 Кирилл Закатченко

📊 Составили рейтинг лучших матчей открытия чемпионатов мира. Кстати, список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. В самом материале есть пояснение по этому поводу.

Рейтинг лучших матчей открытия чемпионатов мира. Россия показала, как надо стартовать Рейтинг лучших матчей открытия чемпионатов мира. Россия показала, как надо стартовать
12:20 Кирилл Закатченко

👍 Кстати, наши корреспонденты — уже в Катаре. В течение месяца они будут радовать вас разнообразным контентом. Сейчас, к примеру, уже можно посмотреть, в каких номерах живут ребята.

12:14 Кирилл Закатченко

🍿 В преддверии ЧМ-2022 было уже несколько скандальных историй. И вот в этой коллекции пополнение.

Настоящее неуважение к легенде. Катарцы совершили очень подлый поступок перед стартом ЧМ Настоящее неуважение к легенде. Катарцы совершили очень подлый поступок перед стартом ЧМ
12:12 Кирилл Закатченко

Катар — Эквадор: где смотреть, когда начало, кто фаворит

👇 О первом матче чемпионате мира можно почитать ниже. Собрали для вас всю важную и актуальную информацию.

Катару сдадут матч открытия ЧМ-2022? Всё об игре: где смотреть, когда начало, кто фаворит Катару сдадут матч открытия ЧМ-2022? Всё об игре: где смотреть, когда начало, кто фаворит
11:13 Кирилл Закатченко

💬 Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес прокомментировал слухи о том, что хозяева чемпионата мира подкупили эквадорских футболистов.

«Интернет – отличный инструмент, но я думаю, что он также очень опасен. Существует много ложной информации. Никто не сможет дестабилизировать нас этой критикой. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, контролировать свои эмоции и не принимаем во внимание другие вещи. Лучшее, что может случиться с командой или футболистом – игнорирование слухов и шума вокруг».
10:16 Кирилл Закатченко

🇪🇨 И следом главная информация о сборной Эквадора. Вы знали, что эту команду могли отстранить от участия в ЧМ-2022?

Такого шанса у сборной Эквадора не было давно! Что ждать от команды на ЧМ-2022? Такого шанса у сборной Эквадора не было давно! Что ждать от команды на ЧМ-2022?
10:14 Кирилл Закатченко

🇶🇦 Доброе утро, друзья! До стартового матча на чемпионате мира остаётся меньше девяти часов. А пока предлагаем вам портрет сборной Катара. Там много всего интересного: кто тренирует, на кого обратить внимание из футболистов, ориентировочный состав, расписание команды.

В сборной Катара игроки восьми национальностей. Вот это подготовка к ЧМ! В сборной Катара игроки восьми национальностей. Вот это подготовка к ЧМ!
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