Сборная Катара — первая в истории хозяйка чемпионата мира, проигравшая в матче открытия

Сборная Катара уступила команде Эквадора в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре со счётом 0:2. Встреча состоялась на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.
Катарская команда стала первой сборной в истории чемпионатов мира, уступившая в стартовой игре турнира. Отметим, что хозяйки турниров играют в матче открытия с 2006 года. Тогда сборная Германии обыграла команду Коста-Рики (4:2). В 2010 году ЮАР сыграл вничью с Мексикой (1:1), в 2014 году Бразилия обыграла Хорватию (3:1), а в 2018 году Россия разгромила Саудовскую Аравию (5:0).
В группе А также выступают сборные Нидерландов и Сенегала. Они проведут свой очный матч завтра, 21 ноября.
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Чемп в Катаре! Как устроено метро, которое построили под ЧМ:
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