Катар — Эквадор: видеообзор матча открытия чемпионата мира — 2022

Сегодня, 20 ноября, в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года встречались сборные Катара и Эквадора. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, завершилась победой эквадорцев со счётом 2:0. Голы и лучшие моменты — в видеообзоре прошедшей игры.



В составе сборной Эквадора дубль оформил нападающий Эннер Валенсия, забивший голы на 16-й и 31-й минуте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на RuTube-канале «Матч ТВ».

В группе А также находятся сборные Нидерландов и Сенегала, которые проведут очный матч завтра, 21 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.



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