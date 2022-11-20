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Катар — Эквадор, 20 ноября: видеообзор матча открытия чемпионата мира — 2022, голы, лучшие моменты

Катар — Эквадор: видеообзор матча открытия чемпионата мира — 2022
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Сегодня, 20 ноября, в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года встречались сборные Катара и Эквадора. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, завершилась победой эквадорцев со счётом 2:0. Голы и лучшие моменты — в видеообзоре прошедшей игры.

В составе сборной Эквадора дубль оформил нападающий Эннер Валенсия, забивший голы на 16-й и 31-й минуте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на RuTube-канале «Матч ТВ».

В группе А также находятся сборные Нидерландов и Сенегала, которые проведут очный матч завтра, 21 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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