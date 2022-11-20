Алексей Сорокин: сборная России могла бы достойно себя показать на ЧМ-2022 в Катаре

Консультант оргкомитета «Катар-2022» Алексей Сорокин поделился мнением, как могла бы выступить сборная России по футболу на чемпионате мира в Катаре.



«Проскальзывала ли мысль, что сборная России могла быть в Катаре? Могли бы быть, но давайте без сослагательных наклонений. Мы могли бы вполне нормально здесь смотреться на фоне других сборных. Россия могла бы достойно себя показать на ЧМ-2022 в Катаре», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, сборная России заняла второе место в отборочной группе ЧМ-2022, выйдя в плей-офф квалификации. Подопечные Валерия Карпина должны были провести матч с Польшей, но по решению ФИФА команда была отстранена от участия в официальных международных матчах.

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