В Германии прошёл тихий протест против чемпионата мира в Катаре

Сегодня, 20 ноября, матчем Эквадора и Катара стартовал чемпионат мира по футболу. В это же время в Германии в Северном Рейне-Вестфалии прошла тихая акция протеста против мундиаля при участии художника Фолькера-Йоханнеса Триба и организации AWO.

Фото: Тило Шмюльген/Reuters

На лужайке стадиона в Замке Стрюнкеде разложили 6,5 тыс. тканевых футбольных мячей, заполненных песком, в честь рабочих-мигрантов, погибших в Катаре во время строительства стадионов. Также на трибунах разложили около 20 тыс. погребальных свечей.

«Для нас как для организации социального обеспечения рабочих права человека не подлежат обсуждению. Жизнь трудовых мигрантов важнее любой прибыли. С помощью нашей кампании мы хотим обратиться к совести футбольного мира и напомнить всем о зверствах, которые произошли в преддверии чемпионата мира. Спортивные мероприятия никогда больше не должны присуждаться хозяевам, нарушающим фундаментальные ценности», — приводит слова председателя AWO Майкла Шеффлера издание Bild.

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Дыра рядом со стадионом в Катаре, где состоится финал ЧМ: