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Кейн прокомментировал возможность повторения рекорда Руни по голам за сборную Англии

Кейн прокомментировал возможность повторения рекорда Руни по голам за сборную Англии
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн перед первой игрой «трёх львов» на чемпионате мира с Ираном высказался о возможности повторения рекорда Уэйна Руни, забившего за национальную команду 53 гола, в то время как у Кейна на данный момент 51 мяч.

«Я знаю, что близок к рекорду, и в курсе, что люди говорят об этом, но мне нравится просто сосредотачиваться на своей игре и стараться делать всё возможное для команды. Знаю, что у нас собрались хорошие игроки, которые будут создавать моменты, и мне просто нужно быть готовым к тому, чтобы их реализовывать.

Мне посчастливилось играть с Уэйном [Руни] много раз за Англию, и он был отличным игроком, на которого я равнялся, когда рос и играл за сборную, наблюдая за ним на крупных турнирах. Быть ​​близким к повторению его достижения, безусловно, большая честь, и, конечно же, надеюсь, я смогу сделать это как можно скорее, но если этого не произойдёт, то я не буду паниковать. Я просто буду концентрироваться на каждой нашей игре», — приводит слова Кейна издание Evening Standard.

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