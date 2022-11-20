«Вообще никого нельзя отметить». Бубнов — о матче сборной России с Узбекистаном

Советский футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Узбекистаном. Встреча в Ташкенте (Узбекистан) завершилась со счётом 0:0.
«В Ташкенте на поле появились более опытные игроки, из дебютантов присутствовал только Литвинов, который действовал в связке с привычным по «Спартаку» партнёром Джикией. Оборона сыграла надёжно, но в целом нельзя сказать, что качество игры было намного выше, чем в игре с Таджикистаном. При этом не создавалось впечатления, что узбеки намного сильнее таджиков, хотя в рейтинге они действительно выше.
Если говорить об отдельных персоналиях, то в этом матче вообще никого нельзя отметить. Ни в плане активности, ни по качеству. Тот же Пиняев, который против Таджикистана смотрелся неплохо, на этот раз проявить себя не смог. Нельзя сказать, что игроки ничего не хотели и не выкладывались, но неверно говорить и о том, что футболисты играли на своём максимуме. Они могут играть лучше и быстрее. Тем более в Ташкенте не было таких проблем с искусственным газоном, как в случае с первым матчем», — приводит слова Бубнова Sportbox.
Ранее сборная России провела товарищеский матч с командой Таджикистана. Выездная встреча в Душанбе закончилась также нулевой ничьей.
- 21 ноября 2022
-
02:22
-
02:22
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35