«Вообще никого нельзя отметить». Бубнов — о матче сборной России с Узбекистаном

Советский футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Узбекистаном. Встреча в Ташкенте (Узбекистан) завершилась со счётом 0:0.

«В Ташкенте на поле появились более опытные игроки, из дебютантов присутствовал только Литвинов, который действовал в связке с привычным по «Спартаку» партнёром Джикией. Оборона сыграла надёжно, но в целом нельзя сказать, что качество игры было намного выше, чем в игре с Таджикистаном. При этом не создавалось впечатления, что узбеки намного сильнее таджиков, хотя в рейтинге они действительно выше.



Если говорить об отдельных персоналиях, то в этом матче вообще никого нельзя отметить. Ни в плане активности, ни по качеству. Тот же Пиняев, который против Таджикистана смотрелся неплохо, на этот раз проявить себя не смог. Нельзя сказать, что игроки ничего не хотели и не выкладывались, но неверно говорить и о том, что футболисты играли на своём максимуме. Они могут играть лучше и быстрее. Тем более в Ташкенте не было таких проблем с искусственным газоном, как в случае с первым матчем», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Ранее сборная России провела товарищеский матч с командой Таджикистана. Выездная встреча в Душанбе закончилась также нулевой ничьей.