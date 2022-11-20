Александр Бубнов сравнил матч Узбекистан — Россия с игрой в Таджикистане

Советский футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сравнил игру сборной России в товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе встречи завершились с одинаковым счётом 0:0.

«В этом матче получилось примерно так же, как в противостоянии с Таджикистаном. Такой же уровень, такое же качество игры. С той лишь разницей, что здесь на поле вышел иной, более опытный и сыгранный стартовый состав.



Из отличий также можно отметить, что в игре с таджиками не было голевых моментов, здесь у каждой из команд было по одному. А так даже сценарий идентичный. В первом тайме практически без ударов. Во втором тайме наши смогли добавить в темпе и давлении, но к обилию голевых моментов это не привело. Реакция на результат у болельщиков, да и у специалистов, вероятно, будет не самой позитивной.

После игры с Таджикистаном Карпин поменял практически весь стартовый состав, что косвенно говорит о том, что результатом первого матча он не был доволен. Да и как можно быть довольным игрой, в которой не было ни одного голевого момента?» — приводит слова Бубнова Sportbox.

В 2022 году сборная России провела всего три матча. Лишь один завершился победой — команда Валерия Карпина обыграла сборную Кыргызстана со счётом 2:1.