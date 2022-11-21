«Моя мечта сбылась». Валенсия — о дубле в ворота Катара в матче открытия ЧМ-2022

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия, оформивший дубль в победном матче с Катаром (2:0), прокомментировал свою травму, полученную по ходу встречи (футболист был заменён на 77-й минуте и прихрамывал, покидая поле). Также игрок поделился эмоциями от прошедшей игры.

«Врачи оценят меня, но я надеюсь сыграть во второй игре с Нидерландами.

С тех пор как была проведена жеребьёвка, я мечтал об этой игре. Я мечтал сыграть в этой дебютной встрече и выиграть — так что это действительно сбывшаяся мечта. В таких играх важен каждый момент. Мы смогли забить два первых гола, и это позволило нам взять ситуацию под контроль», — приводит слова Валенсии портал Goal.

Следующий матч Эквадор проведёт уже в пятницу, 25 ноября, когда встретится с Нидерландами. Начало игры — в 19:00 мск.

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