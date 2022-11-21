Невилл раскритиковал президента ФИФА за слова на пресс-конференции перед ЧМ-2022

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», ныне телеэксперт Гари Невилл раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за его слова на пресс-конференции накануне чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Инфантино ужасен в качестве главного футбольного лица. Он должен объединять людей, а не быть голосом одной или двух наций, что, как мне показалось, произошло на пресс-конференции. Он должен быть выше этого. Некоторые его высказывания вчера были абсолютно скандальными. Инфантино не должен был этого говорить.



Меня тошнит от таких лидеров, как [Борис] Джонсон, [Дональд] Трамп, Инфантино или [Йозеф] Блаттер, которые не объединяют людей, а разделяют. Даже если они пытаются показать, что объединяют людей, то это не так.



Я объездил весь мир, выступая за «Манчестер Юнайтед», нет никаких сомнений, что мы должны показывать футбол всему миру. Футбол — прекрасная игра, которой наслаждается весь мир, и я считаю, что ФИФА нужно привести в порядок свои действия», – приводит слова Невилла Daily Mail.

«Уходить с трибун — неуважение к ЧМ».Мнение Шнякина и Трушечкина: