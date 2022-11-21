«В Азии хорошо играют в футбол». Андрей Мостовой — о матчах с Таджикистаном и Узбекистаном

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался о товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном. Национальная команда России дважды сыграла вничью с одинаковым счётом 0:0.



«Итоги по матчам? Мы не забили, но и не пропустили. Почему так? Будем разбирать. Не думаю, что был какой-то недонастрой. Мы редко собираемся… Может быть, была какая-то недооценка. Но мы поняли, что в Азии тоже хорошо играют в футбол», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Андрей Мостовой в матче с Узбекистаном провёл на поле все 90 минут.

В 2022 году сборная России провела всего три матча. Лишь один завершился победой — команда Валерия Карпина обыграла сборную Кыргызстана со счётом 2:1.