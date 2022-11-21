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Эль Чапулин поддерживал Эквадор, катарцы танцевали на трибуне. Лучшие фото матча-открытия

Эль Чапулин поддерживал Эквадор, катарцы танцевали на трибуне. Лучшие фото матча-открытия
Болельщик в образе Эль Чапулина Колорадо
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20 ноября состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором хозяйка турнира, сборная Катара, играла с Эквадором. Встреча между командами проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Эквадорцы одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Победа принесла Эквадору три очка и лидерство в квартете А. Катар – на последнем месте. Другая встреча группы состоится сегодня, 21 ноября, когда встретятся сборные Сенегала и Нидерландов.

Лучшие кадры с матча Катар — Эквадор — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер сборной Эквадора по футболу Густаво Альфаро прокомментировал победу над командой Катара (2:0) в матче открытия чемпионата мира 2022 года.

«Заслуга принадлежит футболистам за их отношение, целеустремлённость, за игровую форму, за то, что они оправились от психологического удара после того, как матч начался с отменённого гола.

Надеюсь, это начало чего-то важного. Победа была достигнута благодаря усилиям», — приводит слова Альфаро Marca.

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