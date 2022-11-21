Эль Чапулин поддерживал Эквадор, катарцы танцевали на трибуне. Лучшие фото матча-открытия

20 ноября состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором хозяйка турнира, сборная Катара, играла с Эквадором. Встреча между командами проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Эквадорцы одержали уверенную победу со счётом 2:0.
Победа принесла Эквадору три очка и лидерство в квартете А. Катар – на последнем месте. Другая встреча группы состоится сегодня, 21 ноября, когда встретятся сборные Сенегала и Нидерландов.
Лучшие кадры с матча Катар — Эквадор — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Главный тренер сборной Эквадора по футболу Густаво Альфаро прокомментировал победу над командой Катара (2:0) в матче открытия чемпионата мира 2022 года.
«Заслуга принадлежит футболистам за их отношение, целеустремлённость, за игровую форму, за то, что они оправились от психологического удара после того, как матч начался с отменённого гола.
Надеюсь, это начало чего-то важного. Победа была достигнута благодаря усилиям», — приводит слова Альфаро Marca.
- 22 ноября 2022
-
01:45
-
01:37
-
01:28
-
01:23
-
01:16
-
00:52
-
00:50
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:43
-
23:41
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:09
-
22:53
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
22:02
-
21:54
-
21:51