Данил Глебов оценил первую часть сезона РПЛ для «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал выступление команды в первой части сезона чемпионата России.
«Хорошо оцениваю первую часть сезона для «Ростова». Доволен третьим местом. Какой настрой на вторую половину? Хотим продолжать побеждать, заодно добавим в качестве игры», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
После 17 туров чемпионата России «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 35 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на семь очков. На втором месте располагается «Спартак», набрав 36 очков.
Следующий матч «Ростов» проведёт 5 марта с «Локомотивом».
В нынешнем сезоне чемпионата России Глебов принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи.
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