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«Вспоминается лучший ЧМ в истории — в России!» Губерниев — о мундиале в Катаре

«Вспоминается лучший ЧМ в истории — в России!» Губерниев — о мундиале в Катаре
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Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о возникающих проблемах при организации чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре, назвав прошедший мундиаль в России в 2018 году «лучшим в мировой истории».

«Да, организация мундиаля в Катаре слабенькая… Бедные коллеги, держитесь! И сразу вспоминается лучший ЧМ в мировой истории – в России! Боже, как давно это было…» — гласит публикация Губерниева в телеграм-канале.

Напомним, вчера, в воскресенье, 20 ноября, состоялся матч открытия чемпионата мира – 2022 в Катаре, в котором хозяйка турнира уступила Эквадору (0:2). Уже сегодня, в понедельник, 21 ноября, на турнире пройдут три встречи, в которых Англия встретится с Ираном, Сенегал – с Нидерландами, а США – с Уэльсом.

Экскурсия по стадионам мундиаля в Катаре:

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