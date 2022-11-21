Форвард сборной Франции Маркус Тюрам может покинуть «Боруссию» М зимой за € 10 млн

Нападающий «Боруссии» (Мёнхенгладбах) и сборной Франции Маркус Тюрам может покинуть немецкую команду в зимнее трансферное окно, сообщает известный журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации итальянского инсайдера, руководство «Боруссии» не хочет терять нападающего бесплатно, так как его действующий контракт заканчивается следующим летом. В клубе настроены продать его зимой за сумму около € 10 млн. За аналогичный ценник прошлой зимой из «Боруссии» ушёл полузащитник Денис Закария.
Как сообщает Скира, миланский «Интер» готов вступить в переговоры по Тюраму, а мюнхенская «Бавария» уже предложила французскому форварду пятилетний контракт начиная с июля, когда истечёт его соглашение с «Боруссией».
В текущем сезоне Тюрам сыграл за мёнхенгладбахский клуб 17 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи. Форвард вызван в состав сборной Франции на чемпионат мира в Катаре.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
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