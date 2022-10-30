«Бавария» может бесплатно подписать Тюрама. Марку отреагировал

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Марку Тюрам прокомментировал интерес к себе со стороны мюнхенской «Баварии».

«Вижу ли я себя в «Баварии» в ближайшие 2-3 года? Я не проецирую себя так далеко. Планирую провести тренировку с «Боруссией».



«Бавария» — очень большой клуб. Но мне действительно нужно следовать день за днём. Какой смысл проецировать себя на три года вперёд? Моя цель — стать лучшим игроком. Так что, если я хочу стать лучшим Маркусом, это будет завтра, послезавтра, а не через два года», — приводит слова Тюрама L'Equipe.

25-летний Тюрам является сыном прославленного французского защитника Лилиана Тюрама. В 13 матчах нынешнего сезона он забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Соглашение футболиста с «Боруссией» истекает летом 2023 года.

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