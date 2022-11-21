Тренер «Челси» Хейз считает, что женские клубы должны чаще играть на больших аренах

Главный тренер женского «Челси» Эмма Хейз призвала представителей женского футбола быть более амбициозными в вопросе цен на билеты и количества матчей, проводимых на главных стадионах страны.

Свою речь она произнесла после победы «Челси» над «Тоттенхэмом» (3:0) на «Стэмфорд Бридж». Синие сыграли на стадионе мужской команды впервые с открытия сезона-2019/2020.

«Хотела бы проводить здесь больше матчей. Абсолютно уверен, что мы все перерастаем наши маленькие стадионы.



Футболистки хотят играть здесь больше, но игра на большом стадионе сопряжена с коммерческими издержками, и я думаю, что одна из самых важных вещей, о которой, возможно, мы недостаточно говорим, — это то, насколько дёшев женский футбол. Я действительно считаю, что мы должны увеличить общую структуру ценообразования, если хотим больше играть на крупных аренах, потому что такие матчи связаны с большими затратами.



Думаю, что зрители будут, – возможно, не на каждой игре, но точно на восьми или 12 матчах в году. Мы должны быть более амбициозными», — приводит слова Хейз 90min.